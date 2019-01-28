الأهلي المصري يوافق على رحيل أكرم توفيق

وافق الأهلي، اليوم الأحد، على رحيل لاعبه، أكرم توفيق، على سبيل الإعارة، بضوء أخضر من مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.
وأبدى لاسارتي ترحيبه بمغادرة اللاعب، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، حتى نهاية الموسم، خاصةً أنه لا يشارك بصفة أساسية، كما أن الأهلي ضم مؤخرًا لاعب وسط جديد، وهو حمدي فتحي.
وتلقى توفيق 3 عروض، من الجونة والاتحاد السكندري والشباب السعودي، لكنه أقرب للأول، بعد اتصالات مكثفة قادها حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، إلا أن المفاوضات لم تُحسم بعد.
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