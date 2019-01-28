توتنهام يودع كأس إنجلترا مبكرًا على يد كريستال بالاس

سقط توتنهام أمام كريستال بالاس، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بثنائية نظيفة.
سجل هدفي كريستال بالاس “كونور ويكهام” في الدقيقة 9، قبل أن يضيف “أندروس تاونسيند” الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.
وفقد توتنهام بطولتين في أسبوع بعدما ودع بطولة رابطة المحترفين الانجليزية، في نصف النهائي، أمام تشيلسي يوم الخميس الماضي.
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