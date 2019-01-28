تشيلسي يحقق فوزًا سهلا أمام شيفيلد ويتخطى الدور الرابع بكأس إنجلترا

تأهل تشيلسي تأهل للدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تحقيقه فوزًا سهلا بثلاثية نظيفة على ضيفه شيفيلد وينزداي، الذي ينشط بدوري تشامبيون شيب.

أحرز أهداف البلوز البرازيلي ويليان في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف كالوم هودسون أودوي الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وعاد ويليان ليحرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لجونزالو هيجواين القادم من ميلان الإيطالي معارًا حتى نهاية الموسم مع تشيلسي.