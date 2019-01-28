بالفيديو.. راموس يسجل الرأسية ال 50 مع ريال مدريد

أحرز سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد الهدف الثاني لفريقه، في المباراة اليت تجمعه اليوم مع إسبانيول، في الجولة 21 من الليجا.
ذكرت شبكة "أوبتا" بأن بهدف النجم الإسباني في مرمى الفريق الكاتالوني يكون قد وصل للهدف رقم 50 من ضربات الرأس مع ريال مدريد في كل البطولات.
ووصل قائد الفريق الملكي للهدف الـ 83 خلال مسيرته مع العملاق الأبيض، كما تمكن من هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل هدفين بمرمى جيرونا، في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
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