تركي آل الشيخ للهلال السعودي: "رعب ايه اللي انت جاي تقول عليه"

قبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز المصري، تحدي نادي الهلال السعودي، خلال المباراة الودية التي ستجمع الطرغين في مارس المقبل.

كان الهلال السعودي نشر تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أن الزعيم الأزرق سيقابل الصاعد السماوي في محيط الرعب بالرياض.

ورد آل الشيخ على تلك التدوينة قائلا: "رعب ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف معنى "بيراميدز"ايه".

ويخوض نادي الهلال، مبارة ودية أمام نادي بيراميدز المصري، في شهر مارس المقبل، على استاد جامعة الملك سعود.

وقال الهلال في بيان مقتضب له : ” بعد الاتفاق بين الناديين.. الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في محيط الرعب ، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا ” .