يخوض نادي الهلال، مبارة ودية أمام نادي بيراميدز المصري، في شهر مارس المقبل، على استاد جامعة الملك سعود.
وقال الهلال في بيان مقتضب له : ” بعد الاتفاق بين الناديين.. الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في محيط الرعب ، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز المصري يعلن عن مواجهة مرتقبة أمام الهلال السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.