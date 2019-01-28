بيراميدز المصري يعلن عن مواجهة مرتقبة أمام الهلال السعودي

يخوض نادي الهلال، مبارة ودية أمام نادي بيراميدز المصري، في شهر مارس المقبل، على استاد جامعة الملك سعود.

وقال الهلال في بيان مقتضب له : ” بعد الاتفاق بين الناديين.. الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في محيط الرعب ، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا ” .