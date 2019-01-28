بدون نيمار.. كافاني يقود هجوم سان جيرمان أمام رين

يقود إدينسون كافاني، هجوم باريس سان جيرمان، خلال مواجهة رين، اليوم الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الفرنسي.
ودفع المدرب الألماني توماس توخيل بالثلاثي كافاني، أنخيل دي ماريا وكيليان مبابي في خط الهجوم.
وضمت تشكيلة سان جيرمان كلًا من:
بوفون، كيرير، ماركينيوس، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات، داني ألفيس، دراكسلر، كافاني، مبابي ودي ماريا.
أما رين فيبدأ بتشكيلة تضم كلًا من:
كوبيك، زيفان، دا سيلفا، جيلين، تراوري، أندريه، بوريجيود، سار، جرينييه، بن عرفة ونيانج.
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