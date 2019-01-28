خوخي بوعلام: طموحات قطر لن تقف عند نصف نهائي كأس آسيا

أكد خوخي بوعلام، لاعب المنتخب القطري، أن استعدادات منتخب بلاده لمواجهة الإمارات، الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس آسيا، لا تختلف عن الاستعداد لأي مباراة أخرى.

وقال بوعلام، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "لا يوجد شيء تغير من شكل استعداداتنا، فقد جرت بشكل عادي مثل أي مباراة في البطولة".

وأضاف: "الجهازان الفني والطبي يقومان بعمل كبير، من أجل تجهيز اللاعبين دائمًا للمباراة التالية، ويبدو أثر هذا واضحًا في التنوع الخططي لكل مباراة، وكذلك في الجاهزية البدنية لكل اللاعبين".

وأبدى بوعلام رضاه التام عن مسيرة المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طموحاتهم لن تقف عند هذا الحد، لأن المنتخب منذ البداية وضعت له إستراتيجية للتعامل مع البطولة خطوة خطوة حتى حصد اللقب.