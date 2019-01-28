التشكيل الرسمي ليوفنتوس في مواجهة لاتسيو

كشف ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلته لمواجهة لاتسيو في الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي. ويبدأ السيدة العجوز بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تشيزني الدفاع: ساندرو – روجاني – بونوتشي – دي تشيليو الوسط: ماتويدي – إيمري كان – بنتاكور الهجوم: دوجلاس كوستا – رونالدو – ديبالا ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الكالشيو برصيد 56 نقطة، فيما يحتل لاتسيو المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

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