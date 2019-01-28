شكرا لقرائتكم موعد مباراة قاسم باشا أمام باشاك شهير.. تريزيجيه ضد كريم حافظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتضن ملعب "ستين ايمك" المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا باشاك شهير وقاسم باشا، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري التركي. وتحظى مباراة باشاك شهير وقاسم باشا بإهتمام جماهير الكرة المصرية كونها تشهد مواجهة مصرية بين كريم حافظ ومحمود تريزيجيه. تنطلق مباراة باشاك شهير وقاسم باشا فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة 5 beIN SPORTS. ويتصدر باشاك شهير جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 38 نقطة بينما يحتل قاسم باشا المركز الرابع برصيد 29 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة. ومن المنتظر أن يتواجد محمود تريزيجيه فى التشكيلة الاساسية لفريق قاسم باشا بمباراة اليوم بينما ينتظر أن يتواجد كريم حافظ على مقاعد بدلاء باشاك شهير.

موعد مباراة قاسم باشا وباشاك شهير

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