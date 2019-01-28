شكرا لقرائتكم مران الغائبين بالأهلي.. أزارو يتدرب بالكرة.. حمدي وفتحي في الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الأهلي الغائبين عن مباراة وادي دجلة مرانًا قويًا اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك في المران إسلام محارب ورامي ربيعة ومحمد شريف وعمرو جمال وحسام عاشور ومروان محسن.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة التي تقام في الثامنة مساء اليوم الاثنين على بتروسبورت في الجولة عشرين من منافسات الدوري الممتاز.

أزارو في تدريبات الكرة:



شارك وليد أزارو مهاجم الأهلي في تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعبون الغائبون عن مباراة الفريق أمام وادي دجلة المقرر لها اليوم مران قوي صباح اليوم.

وخضع أزارو لتدريبات تأهيلية في «الجيم» في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بترو سبورت في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.

حمدي ولطفي في الجيم:



خاض حمدي فتحي وعلي لطفي لاعبا الأهلي تدريبات تأهيلية في «الجيم» علي هامش مران الغائبين عن مباراة وادي دجلة التي تقام في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.

ويعاني حمدي فتحي من الإجهاد في العضلة الضامة، في حين يعاني علي لطفي من الإجهاد العضلي.





طارق سليمان يقود مران الحراس الشباب:



قاد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي تدريبات ثنائي حراسة المرمى مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان، صباح اليوم الاثنين خلال مران الغائبين عن مباراة وادي دجلة.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا أمس استعدادا لمواجهة وادي دجلة الليلة.

استمرار تأهيل فتحي:



واصل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الاثنين على هامش مران الفريق علي ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني فتحي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث أدى اللاعب تدريبات تأهيلية في «الجيم».