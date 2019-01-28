شكرا لقرائتكم "اللي يحتاجه المنتخب الأول يحرم علي الأوليمبي".. أجيري وغريب يحسما اختيارات الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى على أن تكون الأولوية للمنتخب الاول فى ضم اللاعبين خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر.

وأوضح شوقى غريب أنه يرحب بإنضمام أى لاعب بالمنتخب الأولمبى للمنتخب الأول طوال الفترة المقبلة من منطلق الدعم الكامل للفراعنة الكبار لتحقيق لقب كان 2019، على أن يحتفظ بلاعبيه قبل بطولة أمم افريقيا المؤهلة للأولمبياد.

يذكر أن أجيرى يعتمد على أكثر من لاعب بالمنتخب الأولمبى مثل صلاح محسن ومحمد صادق وطاهر محمد طاهر بخلاف محمد محمود قبل اصابته بالرباط الصليبى.