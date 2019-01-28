شكرا لقرائتكم تشيلسي وقرعة اليورباليج.. ويليان يتخطي الـ50 هدف مع تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب نادي تشيلسي، اليوم، الاثنين قرعة الدور الخامس بمسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي والتي ستقام مباريات تلك المرحلة خلال الفترة من 15 – 18 فبراير الجاري.

وتغلب تشيلسي على شيفيلد وينزداي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الدور الرابع.

وحقق البرازيلي ويليان لاعب وسط تشيلسي رقماً مميزاً بعدما سجل "هدفين" في فوز الفريق اللندنى على شيفيلد وينزداي بثلاثية نظيفة.

وذكرت شبكة "سكاواكا" الإنجليزية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن هدف تشيلسي الأول أمام شيفيلد وينزادي حمل رقم 50 للبرازيلي ويليان في مباراته الـ 271 مع تشيلسي بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

ورفع ويليان رصيده من الأهداف مع تشيلسي إلى 51 بعدما سجل ثنائية في مباراة أمس.

وكانت منافسات الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي شهدت العديد من المفاجأت أبرزها فوز ويمبلدون على وست هام يونايتد بنتيجة 4 – 2، وميلوول على ايفرتون بنتيجة 3 – 2، وكريستال بالاس على توتنهام بنتيجة 2 – 0.

فى حين فشل برايتون في تحقيق الفوز على وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي، بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما بالتعادل السلبي، ليخوض الفريقان مباراة إعادة تحدد لها الخامس من فبراير المقبل بمعقل وست بروميتش ألبيون.

يذكر أن نادي أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 1 – 3.