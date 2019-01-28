شكرا لقرائتكم ديوكوفيتش يحافظ على صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين، والأسباني رافائيل نادال على المركز الثاني، بعدما فاز ديوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمس الأحد عقب تغلبه على نادال بثلاث مجموعات دون رد.

وتصدر الصربي ديوكوفيتش الترتيب برصيد 10955 نقطة، تلاه الأسباني رافائيل نادال برصيد 8320 نقطة، ثم الألماني أليكسندر زفيريف في المركز الثالث برصيد 6475 نقطة، فيما حل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو رابعا برصيد 5060 نقطة، بينما احتل الجنوب أفريقي كيفين أندرسون المركز الخامس برصيد 4845 نقطة.

وجاء السويسري روجر فيدرر في المركز السادس برصيد 4600 نقطة، تلاه الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع برصيد 4110 نقاط، ثم النمساوى دومينك تيم في المركز الثامن برصيد 3960 نقطة، فيما حل الأمريكي جون إيسنر تاسعا برصيد 3155 نقطة، بينما احتل الكرواتي مارين سيليتش المركز العاشر برصيد 3140 نقطة.