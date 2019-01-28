شكرا لقرائتكم ماركا: الساحر بنزيما قدم أفضل مبارياته مع ريال مدريد ضد إسبانيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حظي كريم بنزيما نجم ريال مدريد بإشادة واسعة من جانب الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه في مباراة اسبانيول التي أقيمت مساء أمس بملعب "باور 8"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقالت صحيفة "ماركا"، أن كريم بنزيما قدم أفضل مبارياته مع ريال مدريد الموسم الحالي، حيث وصفته بـ"الساحر" بعدما سجل "هدفين" وصنع أخر سجله الجناح الويلزي جاريث بيل فى الفوز الذي تحقق على إسبانيول بنتيجة 4 – 2.

وأضافت الصحيفة "يقول الجميع أن ريال مدريد بحاجة لشراء مهاجم جديد واتضح مؤخرا أن هذا المهاجم متواجد بين أسوار النادي طوال هذا الوقت، ضد إسبانيول، قدم كريم بنزيما أحد أفضل مبارياته هذا الموسم بتسجيله لهدفين كان من الممكن له أن يضاعفهما، بالطبع هذين الهدفين لم يكونا كل شيء لأننا لم ننسى العمل الكبير الذي قام به من أجل الفريق".

ونجح مهاجم ريال مدريد في تنفيذ 54 تمريرة صحيحة من أصل 58 قام بها أمام الفريق الكتالوني محققاً أفضل أرقامه في مباراة واحدة بمسابقة الدوري الاسباني.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما أسرع أهداف نادي ريال مدريد الإسباني هذا الموسم أمام إسبانيول، حيث ذكرت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن كريم بنزيما سجل أول أهداف الفريق الملكي أمام إسبانيول بعد مرور 187 ثانية على إنطلاق المباراة.

ورفع كريم بنزيما رصيده من الاهداف في مسيرته الكروية إلى 300 هدفاً، بواقع 207 هدفاً مع ريال مدريد و66 هدفاً مع ليون الفرنسي، و27 هدفاً مع منتخب فرنسا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 39 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط.