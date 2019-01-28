شكرا لقرائتكم اليوم.. الحضري يضع الرتوش الأخيرة علي محطته القادمة مع النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر والإسماعيلي السابق، جلسة مساء اليوم الاثنين، مع مسئولو نادي نجوم إف سي لوضع الرتوش الأخيرة في بنود التعاقد بينهما.

وعلم "الخليج 365" أن الجلسة التي سيعقدها مسئولو نادي النجوم مع الحضري ستكون في منزل الأخير وبحضور وكيل أعماله، للاتفاق علي كافة بنود التعاقد ومدته ومن ثم الإعلان عن التفاصيل في مؤتمر صحفي سيتم تحديده لاحقًا.

وكان الحضري حصل علي استغناء رسمي من نادي الإسماعيلي بعدما فضل الرحيل وعدم استكمال تعاقده مع الدراويش، ليصبح لاعب حر من حقه التوقيع لأي ناد أخر، وانهي السد العالي اتفاقه مع نادي النجوم ويتبقي التوقيع الرسمي بعد تحديد بعض النقاط في العقد.