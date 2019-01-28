شكرا لقرائتكم مبابي يدفع الأموال لاستمرار عملية البحث عن سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم كيليان مبابي نجم فرنسا وباريس سان جيرمان 30 ألف يورو لاستكمال البحث عن إيميليانو سالا لاعب كارديف سيتي المختفي منذ ما يقارب أسبوع، وذلك بعد قرار إنهاء عملية البحث.

وانضم مبابي إلى مجموعة من اللاعبين الذين ساهموا عملية إعادة البحث عن اللاعب الأرجنتيني ومن بينهم ديميتري باييت لاعب خط وسط مارسيليا و لوران كوسيلني مدافع أرسنال. وشارك في هذا التبرع أيضا نجم مانشستر سيتي إلكاي غندوغان وساهم كيليان مبابي بمبلغ 30 ألف يورو وقدم أدريان رابيو زميله في باريس سان جيرمان بنحو 25 ألف يورو.

ولا يزال اختفاء الطائرة التي كان على متنها الأرجنتيني إميليانو سالا مهاجم نانت الفرنسي المنتقل إلى كارديف سيتي الإنجليزي يثير ضجة كبيرة في الأوساط الكروية خصوصا بعد أن تقرر إنهاء عمليات البحث إثر فشل فرق الإنقاذ في تحديد مكان الطائرة.

وأصرت عائلة اللاعب الأرجنتيني على متابعة عمليات البحث وطالب عدة نجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمواصلة البحث ولعل أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحسب تقارير صحافية فقد تم جمع حوالي 200 ألف يورو وتسعى عائلة اللاعب للوصول إلى 300 ألف يورو لتمويل البحث التي ستنفذه شركة خاصة.

وتوجهت مرسيدس والدة اللاعب برفقة ثلاثة من أصدقاء إيمليانو سالا إلى كارديف من أجل التفاوض مع السلطات المحلية في جزيرة غيرنيسي للحصول على الموافقة لمواصلة البحث.

وتتميز الشركة الخاصة بخبرة كبيرة في عمليات البحث وكان والد إيميليانو قد توجه برسالة إلى ماوريسيو ماكري رئيس الأرجنتين وتدخلت بالفعل الحكومة الأرجنتينية للتفاوض مع السلطات الفرنسية والإنجليزية.

وتخشى فرق البحث أن تكون الطائرة قد سقطت في أحد أخطر المناطق بقناة الإنجليز والمعروفة باسم هيردز ديب والتي تقع على بعد 200 متر تحت الأرض.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلا كبيرا بعد أن ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أنه تقرر تجميد المدفوعات المتفق عليها في صفقة سالا المقدرة بحوالي 17 مليون يورو. وكانت الدفعة الأولى مقدرة بنحو 6 ملايين يورو.

ومن جانب آخر فإن نادي نانت الفرنسي ينوي رفع دعوى ضد كارديف. وقال فلاديمير كيتا رئيس النادي الفرنسي: في الوقت الراهن لن نتحدث عن هذه الأمور خصوصا مع استمرار هذا الوضع الدرامي.