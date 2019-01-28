شكرا لقرائتكم برشلونة يتجاوز جيرونا بهدفي سيميدو وميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل برشلونة التحليق في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثامن على التوالي بالمسابقة، إثر تغلبه بهدفين على مضيفه جيرونا اليوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للبطولة.

وافتتح البرتغالي نيلسون سيميدو التسجيل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضطر جيرونا للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 إثر طرد لاعبه بيرناردو إيسبنوزا بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

واستغل برشلونة النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 69، مواصلاً هوايته في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي بالبطولة.

وبهذا الهدف، عزز قائد الفريق الكتالوني صدارته لقائمة هدافي بطولة الدوري، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 19 هدفا، بفارق أربعة أهداف أمام أقرب ملاحقيه زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وارتفع رصيد برشلونة، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، إلى 49 نقطة في الصدارة، ليعيد فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.

في المقابل، تجمد رصيد جيرونا، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات وتسعة تعادلات، عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما أنه لم يحقق أي انتصار منذ أكثر من شهرين.