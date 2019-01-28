الشرق السعودى يتعاقد مع "شيكا" بتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو الشرق السعودى، أحد أندية القسم الثانى، مع محمد شيكا لاعب بتروجت لمدة 3 أشهر على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الجارى. وكان شيكا قد انتقل فى بداية الموسم من بتروجت إلى طنطا قبل أن ينهى إعارته ويعود للفريق البترولى، إلا أن مسئولى الشرق أنهوا اتفاقهم مع نظرائهم ببتروجت وتعاقدوا مع اللاعب، فى إطار خطة الإدارة السعودية للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز.

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لاعب بتروجت

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