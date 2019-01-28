شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل رئيسًا لبعثة الغطس فى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، طارق قنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق الغطس التى تتوجه غداً، الثلاثاء، إلى هولندا، استعداداً للمشاركة فى بطولة هولندا الدولية التى تقام خلال الفترة من 31 يناير الجارى وتستمر إلى 6 فبراير المقبل.

وتعد بطولة هولندا الدولية من أكبر البطولات العالمية فى الغطس، ويشارك بها العديد من الفرق المميزة فى دول العالم، ووافق مجلس الأهلي فى وقت سابق على مشاركة فريق النادى فى البطولة.