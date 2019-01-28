شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خالد: مونديال الدنمارك نقطة تحول لكرة اليد المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يحيى خالد، نجم منتخب مصر لكرة اليد، أن كأس العالم الذى اختتم مؤخرا بالدنمارك نقطة تحول لكرة اليد المصرية، فى ظل الحصول على المركز الثامن عالمياً.

وأضاف خالد أن المنتخب فى الفترة الحالية لديه طموح قوى فى المنافسة القوية مع أبطال أوروبا، فى ظل المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعبون فى الدنمارك.

وأشار الدرع إلى الجهد الذى بذله اللاعبون والجهاز الفنى للمنتخب فى هذه البطولة تحت قيادة الإسبانى ديفيد ديفيز، وأن الجهاز الحالى على أعلى مستوى.

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد حصل على المركز الثامن بالخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 36 / 31 فى لقاء تحديد المركزين الـ 7 ، 8، حيث تعود البعثة إلى القاهرة فى الثامنة مساء اليوم الاثنين.