أزارو يشارك فى تدريبات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وليد أزارو، مهاجم الأهلي، فى تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.
وخاض اللاعبون الغائبون عن مباراة الفريق أمام وادى دجلة المقرر لها اليوم مرانا قويا صباح اليوم، وخضع أزارو لتدريبات تأهيلية فى «الجيم» فى إطار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادى دجلة فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، على استاد بترو سبورت فى الجولة العشرين من منافسات الدورى الممتاز.
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