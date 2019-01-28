شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق "جنتلمان" بين أجيرى وشوقى غريب قبل أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى على أن تكون الأولوية للمنتخب الأول فى ضم اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وتحديداً قبل بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر.
وأكد شوقى غريب ترحيبه بانضمام أى لاعب بالمنتخب الأولمبى للمنتخب الأول طوال الفترة المقبلة، من منطلق الدعم الكامل للفراعنة الكبار لتحقيق لقب كان 2019، على أن يحتفظ بلاعبيه قبل بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.
يذكر أن أجيرى يعتمد على أكثر من لاعب بالمنتخب الأولمبى مثل صلاح محسن ومحمد صادق وطاهر محمد طاهر، بخلاف محمد محمود قبل إصابته بالرباط الصليبى.
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