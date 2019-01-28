شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الجديد فى الدورى المصرى لكرة القدم الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الائتلاف المصرى لـكرة القدم الأمريكية (EFAF) تطبيق نظام المجموعتين فى الدورى المصرى لكرة القدم الأمريكية فى نسخته الخامسة، والذى ينطلق الجمعة المقبل على ملعب نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 8 فرق يمثلها 600 لاعب وإدارى ومدرب، وهى كل من كايرو ولفز، هيل هاوندز، كايرو واريرز، كايرو بيرز، تايجرز msa ، ايجلز guc ، الجزيره ثاندر، تاتينز auc .

وينقسم الدورى إلى مجموعتى شرق وغرب القاهرة، وتنافس كل 4 فرق على لقب بطل المنطقة ومن ثم يصعد أول وثانى المجموعتين لنصف النهائى ثم نهائى البطولة.

ويمثل مجموعة غرب القاهرة فرق كايرو هيل هاوندز ، كايرو ولفز ، والجزيرة ثاندر ، msa تايجرز ،ويمثل مجموعة شرق القاهرة كايرو واريرز، كايرو بيرز، guc ايجلز، auc تاتينز.