شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم السلحدار يعتذر عن استكمال مهام عمله مع دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر أدهم السلحدار المدير الفنى لدمياط عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد الخسارة التى منى بها الفريق بالأمس على ملعبه أمام السويس بهدفين مقابل هدف فى الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

وقد تجمد رصيد دمياط 13 نقطة فى المركز قبل الأخير للمجموعة ، وازداد موقفه سوءا بعدما أصبح قريب من العودة للقسم الثالث من جديد وبات يحتاج لمعجزة للبقاء بعد فوز أقرب منافسيه النصر على جمهورية شبين وابتعاده بخمس نقاط كاملة عن الفريق الدمياطى .