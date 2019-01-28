شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يحذر نجوم الاسماعيلي من رزاق سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البلجيكى “سيدومير يانوفيسكى” عدة تسجيلات لفريق الاتحاد السكندرى قبل المواجهة المرتقبة التى ستجعهما اليوم الأثنين بالجولة الــ20 للدورى. يأتى ذلك ، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى لبحث استغلالها من أجل استمرار الانتصارات والتقدم تدريجيا بجدول ترتيب المسابقة. وحذر الجهاز الفنى من خطورة الخط الهجومى لزعيم الثغر لاسيما النجم الإيفوارى “رزاق سيسيه”.

كانت هذه تفاصيل خبر سيدومير يحذر نجوم الاسماعيلي من رزاق سيسيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.