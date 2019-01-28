بالصور.. تذاكر مشاهدة "تتويج ليفربول المحتمل" تصل إلى 6 آلاف استرليني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

وصلت تذاكر مشاهدة مواجهة ليفربول الختامية في منافسات بريميرليج بالموسم الحالي إلى أرقام قياسية، في ظل احتمالات أن تشهد تلك المواجهة تتويجًا تاريخيًا لفريق ليفربول بلقب الدوري المحلي بعد غياب 29 عامًا، وللمرة الأولى في تاريخ بريميرليج، الذي انطلق بنسخته الحالية عام 1992.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج برصيد 60 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، بعد مرور 23 جولة من عمر المنافسات، وهو ما يضعه مرشحًا قويًا لاقتناص اللقب.

ويلتقي ليفربول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح مع وولفرهامبتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بريميرليج بالموسم الحالي، والتي يستضيفها ستاد أنفيلد في مدينة ليفربول، في الثاني عشر من شهر مايو المقبل.

ويتحمس آلاف من جماهير ليفربول لمشاهدة المواجهة، نظرًا للأجواء التاريخية المحتمل أن تشهدها، في حالة نجاح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى.

واستعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أسعار تذاكر المواجهة المرتقبة، حيث نشرت عرض موقع livefootballtickets.com عددًا من تذاكر المواجهة للبيع، وسجلت أسعار التذاكر أرقامًا تاريخية، حيث لم تقل عن 1100 جنيه استرليني.

كما ظهر على الموقع المتخصص في بيع تذاكر مشاهدة مباريات كرة القدم زوج من التذاكر في مكان مميز بالملعب بقيمة تقترب من 12 ألف جنيه استرليني، حيث بلغ سعر التذكرة الواحدة 5950 جنيه استرليني.

ويبلغ متوسط أسعار تذاكر مباريات ليفربول في أنفيلد 37-59 جنيه استرليني فقط، إلا أن الأجواء الاستثنائية المحتملة في مواجهة وولفرهامبتون منحت المباراة الختامية للفريق في بريميرليج قيمة خاصة.