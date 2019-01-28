الطويلة عن ضم الحضري: سنعقد جلسة وقد يتم الإعلان الرسمي الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

أكد محمد الطويلة رئيس نادي نجوم اف سي أن هناك جلسة ستجمعه مع عصام الحضري قائد المنتخب الوطني المعتزل وحارس مرمى الإسماعيلي السابق للتفاوض على انضمامه إلى صفوف الفريق، لافتًا إلى أن الإعلان الرمسي قد يتم غدًا الثلاثاء.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال الطويلة: "سنعقد جلسة مع عصام الحضري في الثامنة مساء اليوم الاثنين للتفاوض على انضمامه إلى صفوف النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف: "الحضري تواصل معي أمس وأكد لي أنه حصل على الاستغناء الخاص به من إدارة نادي الإسماعيلي ما يعني أن الأمور أصبحت صالحة للمفاوضات".

وتابع: "في حالة تم الاتفاق خلال الجلسة على بنود التعاقد، سنعقد مؤتمرًا صحفيًا في تمام الواحدة ظهر الغد للإعلان الرسمي عن كافة التفاصيل".

وبسؤاله عن مدة العقد هل ستكون 6 أشهر أم موسم أجاب: "أنا لا قدم على أي خطوة إلا وإذا كنت واثق مع تبعياتها، إذا ما تمت المفاوضات مع الحضري وتم الإعلان سنعرض كافة التفاصيل التي قد تحمل مفاجآت".

جدير بالذكر أن الحضري انتقل إلى صفوف الإسماعيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الحارس المخضرم لم يستمر لدخوله في خلافات مع الإدارة.