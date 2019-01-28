النصر يمنع مشاركة المغربي “محمد فوزير” ضده!

أُستبعد لاعب الوسط المغربي محمد فوزير من المشاركة مع فريقه الجديد “أحد” أمام فريقه القديم “النصر”، في مباراة الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الاثنين.

واشترطت إدارة نادي النصر إدراج بند في عقد إعارة محمد فوزير إلى نادي أحد، يمنعه من المشاركة أمام النصر، وإذا حدث وشارك سيكلف ذلك خزينة أحد تعويضًا ضخمًا لإدارة النصر يصل لـ 500 ألف دولار.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة من 16 جولة، بينما يحتل أحد ذيل الجدول، لكنه يطمح في تحقيق نتيجة مميزة، لا سيما بعدما أبرم عدد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وتعاقد أحد مع هداف النادي المصري البورسعيدي “أحمد جمعة” قبل أسبوع، وضم جناح النادي الأهلي “مؤمن زكريا” بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، كما استعار محمد فوزير من النصر، بعد قضاء اللاعب لإعارة قصيرة بين صفوف نادي اتحاد طنجة المغربي بالنصف الأول من الموسم الحالي 2019/2018.

فوزير /27 عامًا / يطمح لإعادة انتاج المستوى المتميز الذي سبق وقدمه رفقة النصر الموسم الماضي الماضي، إذ سجل 8 أهداف في 22 مباراة بعد انضمامه للفريق بفضل أداءه مع الفتح الرباطي المغربي بين عامي 2011 و2017 لا سيما في البطولة العربية للأندية التي أقيمت بمصر.

وانضم كذلك قلب الدفاع الدولي الجزائري السابق كارل مدجاني من سيفاسبور التركي، والظهير الأيمن السعودي ماجد هزازي من الفتح السعودي، والظهير الأيسر التونسي غازي عبد الرازق بنظام الإعارة من النجم الساحلي التونسي، والمهاجم السعودي محمد يحيى مجرشي بنظام الإعارة من الفيصلي السعودي، ولاعب الوسط السعودي معتز تمبكتي بنظام الإعارة من الفيحاء السعودي.