عصام الحضري يُفكر في العدول عن اعتزاله الدولي

أبدى الحارس التاريخي للمنتخب المصري، عصام الحضري، استعداده للعدول عن قرار اعتزاله الدولي، للدفاع عن بلاده للمرة الأخيرة في كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر لها بمصر.

عصام الدين كمال توفيق الحضري، المولود في دمياط، أعلن الصيف الماضي اعتزاله اللعب الدولي للتركيز على مسيرته مع نادي الإسماعيلي في الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

لكن الحارس الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 46 يوم 15 يناير الماضي، تراجع مستواه بصورة ملحوظة، قبل أن يفسخ تعاقده مع الإسماعيلي بسبب تهربه من اللعب مع الفريق في إحدى المباريات التأهيلية لمجموعات أبطال أفريقيا.

ووصل عصام الحضري لمباراته الدولية الـ 153 مع المنتخب المصري، حين شارك للمرة الأولى في كأس العالم 2018 أمام المنتخب السعودي، وهي المباراة التي شهدت تلقيه لهدفين وتصديه لركلة جزاء.

وبدأ حارس الأهلي والزمالك وسيون السويسري الأسبق، مشواره الدولي في كأس أمم أفريقيا عام 1996، وشارك في 8 مباريات بالعام التالي خلال تصفيات كأسي أمم أفريقيا والعالم، وفقّد مكانته بعدها لصالح نادر السيد لعدة سنوات حتى موعد كأس أمم أفريقيا 2006 الذي شهد تعملقه أمام نجوم العالم أمثال ديديه دروجبا والحاجي ضيوف، ليحافظ على مركزه منذ ذلك الحين رغم ظهور مواهب أمثال أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود جنش والمهدي سليمان.