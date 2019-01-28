لاسارتي يجري تعديلين على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

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استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي ، المديرالفني لفريق الأهلي، على إجراء تعديلين في التشكيل المتوقع لمباراة وادي دجلة مساء اليوم الاثنين في الجولة العشرين للدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يعود أيمن أشرف لقيادة خط الدفاع بعد غيابه عن لقاء المقاصة الأخير للإيقاف كما يعود هشام محمد لاعب الوسط بعد تعافيه من الإصابة.
ويضم التشكيل المتوقع للأهلي الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي أيمن أشرف وياسر إبراهيم وكريم وليد "نيدفيد" والتونسي علي معلول للدفاع وعمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي للوسط والنيجيري جونيور أجاي للهجوم.
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