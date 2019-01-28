جمباز هليوليدو يحصد ١٣ ميدالية في بطولة الجمهورية

جمباز هليوليدو في بطولة الجمهورية

كتب - محمد اللاهوني

حصد أبطال نادي هليوليدو ١١ ميدالية ذهبية و١ فضية و١ برونزية، في بطولة الجمهورية للجمباز تحت سن سبع سنوات.

حصد الذهب كل من جنى أحمد مجدي، وحلا محمد عيسى، وكيندا توفيق عادل، ومليكة أحمد مصطفى، وميار محمود أحمد، وجودي عمرو محمد، وأمنة محمد علي، وريماس اياد محمد، وخديجة علي يحيى، وملك وليد الشناوي، وكارلا أحمد جمال، بينما حصدت زينة محمد كمال

الميدالية الفضية، وتسنيم أشرف نبيل الميدالية البرونزية.

وبذل الجهاز الفني للفريق المكون من أحمد برغوت ورضا صلاح وهند اكرم وابراهيم بكري، بالإضافة إلى هالة طه مدير العام الأنشطة الرياضية بنادي هليوليدو، مجهودات كبيرة مع اللاعبات حتى حققن الذهب في البطولة.

ومن جانبه أشاد المهندس أحمد عيد رئيس نادي هليوليدو، والبطل

الأولمبي السابق للسباحة بلوس أنجلوس، باللاعبات وقدرتهم على الفوز بالميداليات، مشددا على أنهن سيكون لهم دورا كبيرا في النادي خلال المستقبل، حيث يرى أنه سيخرج منهن بطلات أولمبيات.

وأكد رئيس النادي أنه يسعى إلى تجعيز لاعبين ولاعبات يكونوا أبطال للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يستهدف الأهداف القومية للرياضة المصرية.

وأشار إلى أن الفريق سيتم تكريمه في نهاية الموسم الرياضي ضمن الفرق الرياضية التي نجحت في تحقيق الإنجازات، ليكون دافع له من أجل مواصلة المشوار وطريق النجاحات.