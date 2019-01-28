- 1/2
- 2/2
حصد أبطال نادي هليوليدو ١١ ميدالية ذهبية و١ فضية و١ برونزية، في بطولة الجمهورية للجمباز تحت سن سبع سنوات.
حصد الذهب كل من جنى أحمد مجدي، وحلا محمد عيسى، وكيندا توفيق عادل، ومليكة أحمد مصطفى، وميار محمود أحمد، وجودي عمرو محمد، وأمنة محمد علي، وريماس اياد محمد، وخديجة علي يحيى، وملك وليد الشناوي، وكارلا أحمد جمال، بينما حصدت زينة محمد كمالالميدالية الفضية، وتسنيم أشرف نبيل الميدالية البرونزية.
وبذل الجهاز الفني للفريق المكون من أحمد برغوت ورضا صلاح وهند اكرم وابراهيم بكري، بالإضافة إلى هالة طه مدير العام الأنشطة الرياضية بنادي هليوليدو، مجهودات كبيرة مع اللاعبات حتى حققن الذهب في البطولة.
ومن جانبه أشاد المهندس أحمد عيد رئيس نادي هليوليدو، والبطل
وأكد رئيس النادي أنه يسعى إلى تجعيز لاعبين ولاعبات يكونوا أبطال للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يستهدف الأهداف القومية للرياضة المصرية.
وأشار إلى أن الفريق سيتم تكريمه في نهاية الموسم الرياضي ضمن الفرق الرياضية التي نجحت في تحقيق الإنجازات، ليكون دافع له من أجل مواصلة المشوار وطريق النجاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر جمباز هليوليدو يحصد ١٣ ميدالية في بطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.