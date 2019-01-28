أجيري يسافر إلى إسبانيا لقضاء فترة إجازة

أجيري كتب - كريم عبد المحسن: علمت "الوفد"، ان المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر، سافر الى اسبانيا، لقضاء فترة اجازة. وحصل اجيري على اذن من اتحاد الطىة للسفر الى اسانيا وقضاء فترة الاجازة رغم انه عائد من اجازة اعياد الكريسماس يوم 6 يناير الماضي. ويذكر ان منتخب مصر يستعد للقاء النيجر في مارس المقبل، ضمن الجولة الاخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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