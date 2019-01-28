رياضة | الزمالك يلاقي سبورتنج بالبطولة العربية لسيدات الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يلاقي سبورتنج بالبطولة العربية لسيدات الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتواصل اليوم الإثنين منافسات البطولة العربية للأندية لسيدات الطائرة والتي تستضيفها مصر في الصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة الدولي حتى مطلع فبراير المقبل.

ويلعب اليوم الزمالك مع سبورتنج في تمام السابعة مساء، والصيد مع المحرق البحريني في الخامسة مساء، والصفاقسي التونسي مع الدفاع الحسني في الثالثة عصرًا.

يذكر أن الأهلي قد فاز على الدفاع الحسني أمس في افتتاح مواجهاته بالبطولة بنتيجة 3-0 فيما خسر الزمالك أمام الصافقسي بنفس النتيجة.