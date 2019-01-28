رياضة | مصر تنظم البطولة العربية لرواد الجولف فى أبريل.. و3 بطولات ناشئين فى سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تنظم البطولة العربية لرواد الجولف فى أبريل.. و3 بطولات ناشئين فى سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الاتحاد العربى للجولف برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى إلى الاتحاد المصرى للعبة برئاسة المهندس ايمن حسين شرف تنظيم حزمة من البطولات العربية خلال العام الحالى 2019.

وصرح نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد العربى تيمور ابو الخير أن مصر ستنظم خمس بطولات عربية هذا العام خلال شهرى ابريل وسبتمبر المقبلين .

قال إن مصر تستضيف البطولة العربية للرواد فى شهر ابريل المقبل ثم تستقبل فى شهر سبتمبر القادم بطولات تحت 13عاما وهى مسابقة مستحدثة تقام للمرة الاولى ثم منافسات تحت 15 و 18عاما والسيدات .

اشار تيمور ابو الخير قائلا أن الاتحاد المصرى قدم عرضا مفتوحا للاتحاد العربى خلال الاجتماع الاخير للمكتب التنفيذى باستعداد مصر لتنظيم واستضافة اى بطولة عربية للجولف .

اكد قائلا أن مصر تملك كل المقومات اللازمة لإنجاح اى بطولة لتوافر كل العوامل اللازمة لذلك من ملاعب وفنادق على اعلى مستوى.

وأضاف قائلا أن اتحاد الجولف يركز تماما فى ملف تنشيط السياحة الرياضية ومنذ فترة لاستثمار الامكانيات التى تتمتع بها مصر لاسيما وأن الدولة نفسها فتحت هذا الملف على مصراعيه بدليل كم البطولات الدولية والقارية المختلفة التى تستضيفها مصر هذا العام .