رياضة | لأول مرة في مصر نظام الشرق والغرب بدوري كرة القدم الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة في مصر نظام الشرق والغرب بدوري كرة القدم الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية (EFAF) بعمل نظام المجموعتين في الدوري المصري لكرة القدم الامريكية في نسخته الخامسة والذي ينطلق الجمعة القادمة على ملعب نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 8 فرق (كايرو ولفز- هيل هاوندز – كايرو واريرز – كايرو بيرز – تايجرز msa-ايجلز guc-الجزيره ثاندر- تاتينز auc ) وينقسم الدوري الى مجموعتي شرق وغرب القاهرة حيث يتنافس كل 4 فرق على لقب بطل المنطقة ومن ثم يصعد أول و ثاني المجموعتين لنصف النهائي ثم نهائي البطولة. ويمثل مجموعة غرب القاهرة فرق ( كايرو هيل هاوندز - كايرو ولفز - والجزيرة ثاندر - msa تايجرز ) ،ويمثل مجموعة شرق القاهرة ( كايرو واريرز – كايرو بيرز – guc ايجلز – auc تاتينز )

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