رياضة | مورينيو يقترب من إنتر ميلان بأوامر الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يقترب من إنتر ميلان بأوامر الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت جماهير إنتر ميلان الإيطالي مجلس إدارة النادي بتعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للنادي وذلك بعد خسارة الإنتر من نادي تورينو في الدوري الإيطالي. ولم ينجح المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب الإنتر الحالي في تحقيق نتائج إيجابية مع النيراتزوري منذ انطلاقة الموسم الجاري. وأفاد موقع CAUGHT OFFSIDE أن جماهير إنتر ميلان أصبحت غاضبة للغاية من أداء المدرب لوتشيانو سباليتي مع الفريق حيث طالبت بإقالته وتعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلفًا له. يحتل إنتر ميلان المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة.

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