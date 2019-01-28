رياضة | تدريبات الأهلي.. مران قوي للغائبين عن مواجهة دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات الأهلي.. مران قوي للغائبين عن مواجهة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبين عن مباراة وادي دجلة مرانًا قويًا اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك في المران إسلام محارب ورامي ربيعة ومحمد شريف وعمرو جمال وحسام عاشور ومروان محسن.
وخاض مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الكرة على هامش مران الغائبين عن مباراة وادي دجلة المقرر لها اليوم.
وينفذ مهاجم الأهلي برنامجا تأهيليا خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة، حيث يعاني مروان محسن من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.
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