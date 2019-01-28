رياضة | تدريبات خاصة لـ"شوبير" في الأهلي.. وفتحي وأزارو ولطفي يواصلون التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات خاصة لـ"شوبير" في الأهلي.. وفتحي وأزارو ولطفي يواصلون التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعبون الغائبون عن مباراة الفريق أمام وادي دجلة المقرر لها اليوم مران قوي صباح اليوم.

وخضع أزارو لتدريبات تأهيلية في "الجيم" في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

كما خاض حمدي فتحي وعلي لطفي تدريبات تأهيلية في "الجيم" علي هامش مران الغائبين، ويعاني حمدي فتحي من الإجهاد في العضلة الضامة، في حين يعاني علي لطفي من الإجهاد العضلي.

أدى ثنائي حراسة المرمى مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان، تدريبات خاصة تحت قيادة طارق سليمان مدرب حراس المرمى .

ويلتقي الأهلي مع نظيره وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.