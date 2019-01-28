رياضة | إشبيلية يفاجئ برشلونة قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشبيلية يفاجئ برشلونة قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي إشبيلية يخطط لحسم صفقة جديدة قبل لقاء برشلونة، في إياب ربع نهائي كأس الملك، بعد غد الأربعاء.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن إشبيلية بات قريبا من حسم صفقة لاعب نابولي ماركو روج، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند الشراء.

وتابعت الصحيفة أن العقبة التي وقفت أمام الصفقة تمثلت في قيمة خيار الشراء، الذي سيصل إلى نحو 20 مليون يورو.

واختتمت الصحيفة أن روج، قد يسافر إلى كتالونيا لمواجهة برشلونة، في كأس الملك مع إشبيلية، جيث انتهت مباراة الذهاب، بفوز الفريق الأندلسي، بهدفين دون رد.