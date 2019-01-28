رياضة | تحديد ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن ملعب نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد سلسلة من المقترحات التي قدمت خلال الساعات الماضية. ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن الاتحاد الإسباني اختار إستاد بينيتو فيلامارين وهو الملعب الرئيسي لنادي ريال بيتيس لاستضافة نهائي كأس ملك إسبانيا. واضافت الصحيفة، أن مجلس إدارة الاتحاد الإسباني سيعقد اليوم جلسة مغلقة لمناقشة الاقتراح المقدم من الرئيس لويس روبياليس وإذا تمت الموافقة سيتم الإعلان عن ملعب ريال بيتيس بشكل رسمي لإستضافة نهائي الكأس. وأكدت الصحيفة، على أن الإعلان الرسمي سيكون من قبل ألفريدو أوليفاريس مدير المسابقات وذلك خلال مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة.

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