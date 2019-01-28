رياضة | مدافع باريس يعلق على إصابة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع باريس يعلق على إصابة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق بريسنيل كيمبيمبي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، على تجدد إصابة زميله في الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وقال كيمبيمبي، في تصريحات لصحيفة لو باريزيان الفرنسية: نحن جميعا نأسف لإصابة نيمار، لكن يجب أن نؤدي جيدا بدونه.
وتابع مدافع سان جيرمان: هذا لا يعني أننا سنستسلم وسنأتي إلى التدريبات بمزاج سيئ، نحن نحاول أن نبقى كما نحن كل يوم.
وفاز باريس سان جيرمان على ضيفه رين، بنتيجة 4-1، بالجولة 22 من الدوري الفرنسي.
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