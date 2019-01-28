رياضة | نجم يوفنتوس يحرج ريال مدريد ويكشف المرشحين لحصد دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يحرج ريال مدريد ويكشف المرشحين لحصد دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس عن أبرز مرشحيه لحصد بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري .
ونقلت شبكة سكاي سبورت إيطاليا تصريحات بونوتشي والذي قال: اعتقد أن هناك 4 فرق مرشحة فقط للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وهم يوفنتوس وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي لأنهم يمتلكون الهوية والتي تؤهلهم للفوز بالبطولة.
وتابع بونوتشي: انظر إلى ليفربول على سبيل المثال في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، لم يكن يتوقع أحد وصولهم لنهائي دوري الأبطال، بطولة دائمًا بها مفاجأت.
وكان يوفنتوس حل وصيفًا لبطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2017 لصالح ريال مدريد الإسباني.
تُوج نادي ريال مدريد بآخر ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم.
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