رياضة | "نايا جاكس" تدخل تاريخ الـ"رويال رامبل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نايا جاكس" تدخل تاريخ الـ"رويال رامبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهي بالأمس مهرجان رويال رامبل بعد أمسية أكثر من رائعة وقدم خلاله العديد من المفاجأت، فمن المعتاد كل عام في مهرجان الرويال رامبل إقامة مباراة ملكية للرجال، ومنذ عام فقط أضيفت المعركة الملكية للسيدات بعد أن فرضن سيطرتهن في الإتحاد، ولكن يبدو أن ثورتهن وصلت الي حد كبير حتي تم الاعتماد عليهن كمشاركات في المعركة الملكية للرجال

تلك المرعبة السمراء التي لم تنل حظها في الإتحاد واستمرت فيه فترة قصيرة وكانت أغلبها مصابة، وفي أول مشاركة لها أمام الجماهير عندما اشتركت في المعركة الملكية للرجال وقامت بإقصاء ثلاث رجال، وأظهرت كارما قوة وسيطرة تفوق بعض المشاركين في هذه المباراة.

المخضرمة وعضوة قاعة المشاهير شاركت هي أخري في احدي المعارك الملكية للرجال، وغالبا في كل عام يمر علي هذا المهرجان يتذكرها الإتحاد لحظتها الرائعة عندما قامت بإقصاء ذا جريت كالي.

تمر الأعوام و يتغير قسم السيدات بأكمله لكنه يكون محملا بالمهارة والموهبة التي تفرض نفسها علي فريق الإبداع، فبالأمس شاركت نايا جاكس في المعركة الملكية للرجال وواجهت خصوما مخضرمين .. راندي أورتن وري مستريو ودولف زيغلر حتي أنهم لجأول للتحالف من أجل إبعادها عن المنافسة.

لعشاق المصارعة.. نتائج عرض "رويال رامبل 2019" الأسطوري

أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم مهرجات رويال رامبل 2019، وبدأ العرض رويال رامبل 2019 التمهيدي بترحيب المذيع جونثان كوتشمان بضيوفه في الاستوديو التحليلي الأساطير جيري لولير وبوكر تي وبيث فينيكس الذين تحدثوا عن أهمية المهرجان، ومواجهة لقب WWE العالمي بين الوحش البشري بروك ليسنر وخصمه المتألق فين بالور وجاءت نتائج العرض الأسطوري كالتالي:- النزال الأول: بطولة زوجي الرو فريق بوبي روود وتشاد غيبل -يهزم- فريق ريـزار وسكوت داوسن انضم بطل القارّات بوبي لاشلي ومدير أعماله ليو راش للمذيعة تشارلي كاروزو والأسطوري جي بي أل في مكان ما من الملعب وتحدث راش عن مصارعه وما هو قادر عليه، وطلب من الجميع مراقبته في المعركة الملكية القادمة. وتحدثت تشارلي بعد ذلك عن مواجهة لقب سيدات سماكداون بين بيكي لينش وآسكا، وأعيدت لقطات من تدخل روندا راوزي في عرض تي أل سي عندما ساهمت بفوز آسكا باللقب. انضم الأسطورة شون مايكلز والنجم ديفيد أوتنغا للاستوديو التحليلي، وتحدث الأول عن المعركة الملكية وأحداثها بحكم خبرته الطويلة وفوزه بها مرتين في السابق، وقال إن الإثارة تكمن في عدم معرفة المصارعين بمن سيدخل تاليا إلى الحلبة، وهو ما يجعله في حال ترقب دائمة، وتمنى مايكلز مشاهدة معركة ملكية مميزة هذا العام أيضا. النزال الثاني: بطولة الولايات المتحدة شينسكي نكامورا -يهزم- روســـــيـــــف نجح النجم الياباني الكبير شينسكي نكامورا باستعادة لقب الولايات المتحدة مستفيدا من تشتت انتباه روسيف بزوجته لانا عن طريق الخطأ عندما صعدت لخلف الحبال في محالة لتعطيل نكامورا، حيث كان روسيف يرغب بالهجوم عليه قبل أن يبتعد بشكل مفاجئ، مما أدى لاصطدام روسيف بلانا التي سقطت على الأرض بشكل عنيف. النزال الرابع: بطولة الكروزرويت بادي ميرفي -يهزم- كاليستو وأكيرا توزاوا وهيدو إيتامي عرض رويال رامبل 2019 الرئيسي النزال الأول: بطولة سيدات سماكداون آســـكـــا -تهزم- بيكي لينش حافظت النجمة اليابانية آسكا على لقب سيدات سماكداون بعد مواجهة قوية للغاية أمام النجمة المتألقة بيكي لينش التي كانت قريبا من استعادة لقبها في الكثير من الأحيان، لكنّها لم تجد مفرا من الاستسلام أمام حركة إخضاع قوية للغاية من آسكا في نهاية المواجهة. النزال الثاني: بطولة زوجي سماكداون فريق شين مكمان وذا مــيــز -يهزم- فريق شــيــمــس وســيـــزارو تألق النجم الكبير شين مكمان بشكل ملفت للغاية وكان النجم الأبرز في تلك المواجهة وتمكن من حسمها لمصلحة فريقه بفضل قفزة عالية فوق النجم السويسري الصلب سيزارو، واحتفل مكمان برفقة ذا ميز باجتياز أول اختبار حقيقي بنجاح، واحتفل شين برفقة شريكه ميز ووالده الذي كان يجلس في المقاعد الأولى بجانب الحلبة بعد انتهاء المواجهة. النزال الثالث: بطولة سيدات الرو روندا راوزي -تهزم- ساشا بانكس حافظت النجمة الكبيرة روندا راوزي على لقبها وحزامها بعد مواجهة قوية للغاية أمام ساشا بانكس التي كانت قريبة من حسم المواجهة لمصلحتها في بعض الأحيان، وعبّرت راوزي عن احترامها للمجهود الذي بذلته بانكس من خلال عناقها لها بعد انتهاء النزال ومساعدتها على مغادرة الحلبة، واحتفلت روندا بفوزها مع الجماهير وزوجها الذي كان متواجدا في المقاعد الأولى بجانب الحلبة. النزال الرابع: معركة السيدات الملكية الفائزة والأخيرة في الحلبة هي:بيكي لينش حصلت النجمة بيكي لينش على فرصة ذهبية للمشاركة في المعركة الملكية بعد أن عجزت النجمة لانا عن المشاركة بسبب الإصابة التي تعرّضت لها على يد زوجها روسيف في العرض التمهيدي، ونجحت لينش باجتياز المعركة والبقاء أخيرا بعد أن أقصت منافستا الأشرس تشارلوت فلير في نهاية النزال رغم الألم الذي كانت تشعر به في ركبتها التي تضررت بسبب هجوم نايا جاكس عليها. النزال الخامس: بطولة WWE دانيال براين -يهزم- أي جي ستايلز حسم النجم دانيال براين المواجهة بطريقة مثيرة للجدل عندما استفاد من خدمات النجم العائد من الإصابة إريك روان الذي دخل إلى الحلبة عندما تعرّض الحطم لضربة أفقدته الوعي مؤقتا وهاجم أي جي ستايلز، وهو ما أتاح الفرصة أمام براين لتنفيذ ضربته القاضية وتثبيت ستايلز الذي كان على قد أجهز على خصمه قبلها. عُرض بعد ذلك مقطع ترويجي للمواجهة القادمة بين النجمين فين بالور وبروك ليسنر اللذان يتواجهان للتنافس على الحزام العالمي. النزال السادس: بطولة لقب WWE العالمي بروك ليسنر -يهزم- فين بالور النزال السابع: معركة الرجال الملكية الفائز وآخر من بقي في الحلبة هو: سيث رولينز نجح سيث رولينز باقتناص الفرصة الثمينة والفوز بالمعركة الملكية لهذا العام بعد معركة مع الوحش برون سترومان عند حبال الحلبة من الخارج، وتمكن من إقصاء سترومان بفضل ضربة كورب ستومب أفقدت الوحش توازنها وأسقطته خارج الحلبة، وضمن رولينز بذلك الحصول على مواجهة على لقب WWE أو اللقب WWE العالمي في مهرجان الرسلمينيا 35.

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