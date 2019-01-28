رياضة | الأهلي يصدم "الشناوي وإكرامي"

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اتفق مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع مسؤولي الإنتاج الحربي، على التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الفريق الحربي بداية من الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، إن مسؤولي الأهلي تواصلوا لاتفاق شبه نهائي مع مسؤولي الإنتاج الحربي للتعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الفريق بداية من الانتقالات القادمة.

وأشار مهدي إلى أن عامر عامر تلقى عروض كثيرة في الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن مسؤولي النادي رفضوا كل العروض وتمسكوا باسمتراره لنهاية الموسم الجاري.

ويضم الأهلي بين صفوف ثلاثة حراس وهم محمد الشناوي حارس منتخب مصر، وشريف إكرامي الحارس الدولي السابق، وعلي لطفي بجانب الحارس الشاب مصطفى شوبير.