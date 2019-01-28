شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاده الـ41.. بوفون بين عشقه للكرة وأربع نساء والان مع التفاصيل

"أنا مصمم على بلوغ الهدف، فإما أن أنجح، وإما أن أنجح"..عباراة كتبها المؤلف الأمريكي ديل كارنيجي، وسار على نهجها الأسطورة الإيطالية "جانلويجي بوفون".

ففي معقل إيطاليا ولد "بوفون" لعائلة الرياضين الإيطالية، حيث كانت والدته ولد بوفون في عائلة ماريا ستيلا، كانت رامية القرص وكان والده، أدريانو رافع أثقال، وبعد تقاعده عمل لاحقاً كمعلم للتربية الرياضية, كما أن شقيقتي بوفون، فيرونيكا وغويندالينا لاعبات كرة طائرة في المنتخب الإيطالي، وخاله دانتي ماسوكو، كان لاعب كرة السلة في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة السلة، فأتسمت شخصيته بالروح والإصرار والتحدي.

حتى وصل ليكون أفضل حارس مرمى في تاريخ إيطاليا خاصة،وكرة القدم عامة، على مر العصور، فنجح بوفون في أن يكون اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الإيطالي بـ175 مباراة دولية، حيث أنه يمتلك براعة في التسديد أهلته في أن يكون الأفضل في تصدي التسديدات ولكونه خط دفاع وحده.

كما أنه يحمل الرقم القياسي في عدد الكلين شيت في تاريخ الدوري الإيطالي، ويملك رقم قياسي بعدد المرات بالفوز بجائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي حيث فاز بها عشرة مرات.

وبالرغم من وصوله لسن الأربعين، مازالت تتهافت عليه العروض، حتى انضم لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

ومع التألق الذي عاشه بوفون خلال مسيرته الكروية، إلا أن حياته الشخصية لم تتسم بالاستقرار، فلكل منا جانب مختلف ووجه أخر في حياته.

وكان لوقوع بوفون في مواليد برج الدلو الذي يحمل طابعا هوائيًا ومرحًا، لا ترضيه علاقة واحدة، ولا يحب الاستقرار، وكان لذلك أثرًا كبيرًا على حياته الخاصة، حيث كانت حياة بوفون منحصرة بين الكرة معشوقته الأولى، وبين أربع نساء.

فينشنزا كالي

أرتبط بوفون بلاعبة القوى العداءة الايطالية فينشنزا كالي منذ عام 1999 واستمرت خطوبتهما 3 سنوات و انفصل عنها عام 2002.

ليندا سيرا

ثم ارتبط بمصممة الازياء الايطالية ليندا سيرا والتي انفصل عنها أيضًا في عام 2005

ألينا سيريدوفا

ثم تزوج بعارضة الأزياء ألينا سيريدوفا في يونيو 2011، على الرغم من أن العلاقة بينهما كانت مُنذ عام 2005، وأثمرت هذه الزيجة عن طفلين، لويس توماس ودافيد لي، وفي مايو 2014، أعلن بوفون عن إنفصاله من زوجته بعد ثلاث سنوات من الزواج.

الاريا داميكو

وسببت علاقته العاطفية بالصحفية والمقدمة التلفزيونية الاريا داميكو، أنفصاله عن ألينا ، ونتج عن تلك العلاقة ولادة إبنهما يوبولدو.