شكرا لقرائتكم خبر عن نجم لايبزيج يخطف الأنظار ويحصد جائزة الأفضل بالبوندسليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- خطف تايلر أدامز، لاعب لايبزيج الجديد، الأنظار وتوج بجائزة لاعب الجولة الـ19 في الدوري الألماني.

وظهر الدولي الأمريكي صاحب الـ19 عاما، لأول مرة مع لايبزيج، أمس الأحد، في الفوز على فورتونا دوسلدورف بنتيجة 4-0.

وفقا للموقع الرسمي للبوندسليجا فإن اللاعب خطفالأنظار ، ونجح في الفوز بنسبة 67% من الالتحامات الهوائية، رغم قصر قامته، كما أكمل أدامز 81% من تمريراته، بشكل صحيح.

وكان لاعب الوسط الشاب، قد انضم إلى صفوف لايبزيج، مطلع الشهر الجاري، قادما من نيويورك ريد بولز الأمريكي.