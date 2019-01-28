شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في ريال مدريد بطلها الصفقة الجديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365- فجر إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد أزمة مع المدير الفني للفريق سانتياجو سولاري بعد لقاء إسبانيول يوم أمس بالجولة الحادية والعشرين.

وكان ريال مدريد قد تغلب يوم أمس على إسبانيول 4-2 في عقر داره في لقاء شهد تألق كافة لاعبي الملكي على أرضية الملعب.

ذكر موقع الدون بالون، أن الوافد الجديد لريال مدريد دياز فجر أزمة كبرى داخل ريال مدريد بعد استبعاده من قائمة لقاء إسبانيول يوم أمس بالدوري.

واشار الموقع إلي أن دياز بدأ يفقد صبره مع سولاري، بعد أن خاض 24 دقيقة فقط موزعة على ثلاثة مباريات مع الفريق منذ قدومه في الميركاتو الشتوي من مانشستر سيتي.

واضاف الموقع أن اللاعب بمجرد نهاية المباراة عقد اتصالات مع سولاري لطلب تفسيراً واضحاً حول تكرار استبعاده من المباريات وعدم مشاركته بصفة أساسية حتي الآن.