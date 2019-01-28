مدافع يوفنتوس يوجه صدمة إلى ريال مدريد

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الخليج 365- وجه الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي صدمة إلى ريال مدريد الإسباني. وقال بونوتشي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا : هناك 4 فرق مرشحة فقط للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وهم يوفنتوس وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي لأنهم يمتلكون الهوية والتي تؤهلهم للفوز بالبطولة. وتابع بونوتشي: انظر إلى ليفربول على سبيل المثال في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، لم يكن يتوقع أحد وصولهم لنهائي دوري الأبطال، بطولة دائمًا بها مفاجأت.

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