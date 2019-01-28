شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تريزيجيه أمام كريم حافظ في مباراة تركية بنكهة مصرية والان مع التفاصيل

يدخل النجم المصري محمود حسن "نريزيجيه" المحترف ضمن صفوف قاسم باشا التركي، في تحدي صعب اليوم الأثنين، عندما يواجه مواطنه كريم حافظ المحترف ضمن صفوف باشاك شهير، في المباراة المقرر إقامتها بين الفريقين في الساعة السابعة مساءً، على ملعب "ستين يمك" وذلك خلال مواجهات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري التركي.

تعد مباراة الفريقين اليوم تركية بنكهة مصرية والتي تحظىبإهتمام جماهير الكرة المصرية كونها تشهد مواجهة مصرية بين كريم حافظ ومحمود تريزيجيه.

ويقع فريق باشاك شهير في صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 38 نقطة بينما يحتل قاسم باشا المركز الرابع برصيد 29 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ومن المتوقع أن يتواجد محمود تريزيجيه فى التشكيلة الاساسية لفريق قاسم باشا بمباراة اليوم نظرًا لتألقه مع الفريق منذ انضمامه وخاصة في النسخة الحالية، حيث تمكن"تريزيجيه" من تحقيق أرقامًا قياسية جديدة مع قاسم باشا، حيث استطاع تنفيذ 55 مراوغة ناجحة في النسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي وهو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب أخر.

وتمكن من القيام بـ 7 مراوغات ناجحة خلال مشاركته في مباراة قاسم باشا ضد ريزا سبور التي أقيمت الإثنين الماضي بملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري التركي، وهو اللاعب الوحيد في النسخة

الحالية من المسابقة الذي قام بتنفيذ مثل هذه المراوغات الناجحة في مباراة واحدة، متفوقًا على كل نجوم الدورى التركى بما فيهم عمالقة جالطة سراى وبشكتاش وفنربخشة.